Bor korak bliže obstanku v C-ligi, Kontovel v polfinalu deželne divizije 1

C-LIGA, 1. krog play-outa, prva tekma

Bor Radenska – San Daniele 81:57 (22:11, 40:28, 61:43)

Košarkarji Bora Radenska so le že zmago oddaljeni od obstanka v C-ligi. Na prvi tekmi prvega kroga play-outa so na domačem igrišču nadigrali San Daniele. Končni izid je bil 81:57 v korist svetoivanske ekipe. Povratna tekma bo čez teden dni v San Danieleju del Friuli, morebitna tretja pa v soboto, 25. aprila, spet v Trstu.

Varovanci trenerja Saše Krčalića so zaigrali zelo zbrano in takoj prevzeli vajeti igre v svoje roke. Že po prvi četrtini so vodili z 11 točkami naskoka (22:11), v nadaljevanju tekme pa je njihova prednost le še naraščala. Na koncu je znašala 24 točk, kar jasno priča o Borovi premoči.

DEŽELNA DIVIZIJA 1, četrtfinale play-offa, tretja tekma

Kontovel – Cervignano 70:57 (7:18, 34:34, 54:42)

Kontovel: Terčon 4 (2:2, 1:3, 0:2), Rocchetti 7 (2:2, 1:6, 1:2), Škerl 15 (4:4, 4:5, 1:3), Gulič 2 (-, 1:2, -), Mattiassich 6 (2:3, 2:7, 0:2), S. Regent 0 (-, 0:1, -), De Petris 2 (-, 1:4, -), Salvi 7 (-, 2:3, 1:1), Vecchiet 0 (-, -, -), G. Regent 0 (-, 0:4, -), Daneu 14 (4:5, 2:6, 2:7), Scocchi 13 (3:4, 2:6, 2:5). Trener: Peric.

Kontovelovi košarkarji so se prebili v polfinale play-offa deželne divizije 1. V odločilnem tretjem četrtfinalnem obračunu so na domačem igrišču s 70:57 premagali Cervignano. V naslednjem krogu končnice za napredovanje jih čaka zmagovalec sinočnjega dvoboja med Ronchijem in tržaško Azzurro.

Tekma v nabito polni športni dvorani na Rouni pri Briščikih se za domačo peterko ni začela najbolje. Peričevi varovanci so zaigrali precej plaho, kar so gostje izkoristili in takoj povedli za 10 točk. V drugi četrtini pa je Kontovel strnil obrambne vrste, ujel priključek in tudi povedel. V tretji četrtini je bilo zadnjič izenačeno pri izidu 42:42, nato pa so Škerl in soigralci z delnim izidom 12:0 pobegnili, v zadnjih desetih minutah pa priigrano prednost suvereno upravljali. Pomemben doprinos k zmagi so prispevali mladi Rocchetti, Gulič in Salvi. Slednji je dosegel zadnjih 7 točk na tekmi.

DEŽELNA DIVIZIJA 2, četrtfinale play-offa tržaške skupine, tretja tekma

Breg SV Impianti – Cus Trieste 55:61 (15:25, 30:37, 38:47)

Breg: A. Zeriul 0, M. Smotlak 0, D. Smotlak 2, Celin 16, Filipac 7, Basso 10, M. Terčon 6, Gabrić 4, D. Terčon 5, M. Zeriul 5, Coretti in Smotlak nv. Trener: Oberdan.

Košarkarji Brega SV Impianti so predčasno končali letošnjo sezono. Na odločilni tretji tekmi četrtfinala play-offa tržaške skupine deželne divizije 2 so na domačem parketu v Dolini s 55:61 izgubili proti tržaškemu Cusu.