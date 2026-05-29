Pred Pallacanestrom Trieste se v Rim seli Luka Dončić

Medtem ko tržaški ljubitelji košarke nestrpno čakajo na naslednji korak oziroma kako bolj uradno vest glede načrtov selitve predsednika tržaškega kluba Pallacanestro Trieste Paula Matiasica v Rim, se v večno mesto zagotovo seli Luka Dončić, in sicer ne v vlogi košarkarja, a kot eden od lastnikov kluba Vanoli Cremona. Novico je z objavo na Instagramu potrdil sam zvezdnik moštva Los Angeles Lakers in slovenske reprezentance s pripisom »košarka se vrača v Rim«. Namigi, o katerih se šušlja že več mesecev, so postali uradni v nekaj urah, saj je v četrtek, 28. maja, Aldo Vanoli naznanil prodajo kluba, zdaj pa je uradno, da ga je odkupila naveza vlagateljev, ki ji načeluje nekdanji generalni menedžer bivšega Dončićevega kluba v ligi NBA Dallas Mavericks Donnie Nelson, ob njem pa je poleg Dončića tudi bivši litovski košarkarski zvezdnik Rimantas Kaukenas.

»Že zelo dolgo sanjam o tem, da bi lahko bil lastnik ekipe v Evropi, in res je neverjetno, da so se te sanje končno uresničile,« je za Corriere della Sera dejal Luka Dončić, ki ni skrival ambicioznih ciljev. »Vanoli Cremona ima veliko zgodovino in pripravljeni smo jo popeljati na novo raven v Rimu. Imamo izjemno skupino partnerjev in resnično verjamem, da lahko ustvarimo nekaj posebnega za košarko v Italiji in Evropi,« je dejal Dončić. Jasno je, da naveza Donnieja Nelsona cilja na poslovno priložnost, ki jo bo predvidoma prinesel prihod severnoameriške poklicne lige NBA v Evropo, ki načrtuje, da bi se prva sezona na stari celini začela v sezoni 2027/2028.

