Bor Radenska praznih rok proti močnim Caorlam

C-LIGA

Bor Radenska – Caorle 63:90 (16:26, 33:44, 51:74)

Bor: Lo Duca 14 (2:2, 6:14, 0:1), Fr. Savoia 0 (-, 0:1, -), Brancati 11 (2:4, 3:12, 1:2), Fort 3 (1:2, 1:1, 0:1), Vasilijević 6 (2:2, 2:4, 0:8), Comar 3 (1:2, 1:3, 0:1), Giustolisi 1 (1:2, -, -), Gallocchio 0 (-, 0:1, 0:1), Finatti 21 (3:3, -, 6:10), Medizza 4 (-, 2:2, -), Zettin nv. Trener: Krčalić.

Manj kot 24 ur potem, ko je Bor Radenska v zaostalem dvoboju 11. kroga C-lige na domačem igrišču izgubil proti ekipi Ormelle, je svetoivansko moštvo danes na Stadionu 1. maja utrpelo gladek poraz proti Caorlam. Ena boljših ekip v ligi, ki trenutno zaseda tretje mesto na lestvici, je slavila z izidom 63:90.

Bor je v okrnjeni postavi (še vedno je odsoten kapetan Možina, včeraj pa si je gleženj poškodoval Maurel) držal sprejemljivo razliko le v prvih dveh četrtinah, nato pa je prišla na dan premoč moštva iz Veneta. Po prvem polčasu je Bor zaostajal za 10 točk (33:44), že v tretji četrtini pa je prednost gostov skokovito narasla. Pred zadnjo četrtino je znašala že 23 točk (51:74), na koncu pa še štiri točke več.

Bor bo v naslednjem krogu gostoval v San Danieleju pri ekipi, ki zaseda 11. mesto na lestvici. Tekma bo v soboto ob 19.30.