Bor Radenska v Čedadu do petega zaporednega uspeha

C-LIGA

UEB Cividale – Bor Radenska 76:86 (13:17, 30:41, 50:64)

Bor: Lo Duca 2 (0:2, 1:1, -), Brancati 4 (2:2, 1:3, 0:2), Vasiljević 28 (11:13, 1:4, 5:10), Comar 17 (3:8, 4:9, 2:3), Zettin 6 (-, -, 2:2), Gallocchio 0 (-, -, 0:2), Finatti 11 (0:2, 1:1, 3:6), Lettieri 4 (-, 2:7, -), Maurel 14 (2:3, 6:11, -), Fi. Savoia in Sommariva nv. Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska niso več na zadnjem mestu na lestvici C-lige. Na gostovanju v Čedadu so z izidom 76:86 povsem zasluženo premagali domači UEB Cividale in dosegli že peto zaporedno zmago. Svetoivančani so izkoristili sočasni poraz videmskega APU Next Gen, ki je imel pred tem krogom enako število točk, jutri pa bosta na igrišče stopila še Humus Sacile, ki bo gostil četrtouvrščene Caorle, in San Daniele, ki se bo prav tako na domačem igrišču pomeril z drugouvrščeno ekipo Ormelle.

Borovi košarkarji so v Čedadu prikazali zelo dobro igro. Le v uvodnih minutah so domačini vodili, nato so Krčalićevi varovanci močno strnili obrambne vrste in prevzeli pobudo tudi v napadalni polovici igrišča. Razigral se je predvsem Strahinja Vasiljević, ki je bil za čedajsko obrambo nerešljiva uganka in je tekmo sklenil s kar 28 točkami. K zmagi pa so vsi, ki so stopili na igrišče, prispevali svoj delež, tako da se odsotnost Medizze in Možine sploh ni poznala. Bor je priigrano prednost suvereno upravljal in dosegel zelo pomembno zmago v boju za obstanek v ligi. V prihodnjem krogu se bodo Zettin in soigralci na domačem igrišču pomerili z vodilnim Vallenoncellom. Tekma bo v soboto ob 20.30 na Stadionu 1. maja.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Nuova Basket Isonzo – Dom 67:64

Košarkarji Doma so utrpeli četrti poraz v letošnji sezoni. V predzadnjem krogu goriške skupine deželne divizije 2 so na gostovanju v Škocjanu ob Soči klonili proti domači ekipi Nuova Basket Isonzo z izidom 67:64.

Barcolana – Sokol Franco 47:65

Sokol: Ušaj 20, Gutty 6, Sam. Zidaric 22, Gherlani 4, Raseni 0, E. Albanese 0, Doljak 7, Gerin 0, Bratus 6, Lopreiato 0, Emili 0. Trener: A. Albanese.

V tržaški skupini deželne divizije 2 so košarkarji Sokola Franco vknjižili 13. zmago v letošnji sezoni. V predzadnjem krogu rednega dela prvenstva so v gosteh z izidom 47:65 zanesljivo premagali nižje postavljeno Barcolano. V napadu sta bila tokrat strelsko najbolj razpoložena Samuel Zidaric (22 točk) in kapetan Ivo Ušaj (20).