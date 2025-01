Bor Radenska premagal trdoživo peterko iz Ronk

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Bor Radenska – Ronchi 83:73 (17:17, 31:35, 54:58)

Bor: Savoia 0 (-, -, -), Cossaro 14 (5:6, 3:4, 1:2), Gallocchio 5 (2:2, -, 1:4), Možina 14 (2:2, 3:6, 2:4), Fort 17 (0:4, 7:11, 1:8), Zettin 3 (-, 0:1, 1:1), Strle 0 (-, 0:2, -), Lettieri 8 (4:4, 2:3, -), Maurel 4 (-, 2:5, -), Finatti 18 (1:1, 1:5, 5:9). Trener: Kladnik.

V tretjem krogu povratnega dela deželne divizije 1 je Bor Radenska na domačem igrišču premagal trdoživo ekipo Ronchija. Končni izid dvoboja na Stadionu 1. maja je bil 83:73.

Delni izidi posameznih četrtin kažejo, da je o zmagovalcu odločalo zadnjih deset minut igre. Po prvem polčasu so s 4 točkami naskoka (31:35) vodili gostje, ki so izkoristili predvsem 8 izgubljenih žog Borovih košarkarjev. Izenačenost se je nadaljevala tudi v tretji četrtini, v zadnji pa so se Kladnikovi varovanci razigrali. Košarkarje iz Ronk so kmalu dohiteli in jim nato tudi pobegnili. Borova obramba je bila v zadnjih desetih minutah igre zelo učinkovita, kar je na koncu prevesilo tehtnico na stran domačinov.

V obrambni polovici igrišča se je izkazal predvsem Alessio Lettieri, ki je obenem v ključnem trenutku zadel tudi nekaj odločilnih košev in prostih metov. Zelo borbeno je zaigral tudi veteran Tomaž Strle, znova pa je bil najboljši Borov strelec Matteo Finatti, ki je dosegel 18 točk (5:9 za tri točke). Dvomestno število točk so dosegli še Kevin Fort (17), kapetan Enrico Možina in Simone Cossaro (oba 14). Slednji je bil sicer 7 minut pred koncem tekme po krivem izključen zaradi ugovarjanja, kar je precej razjezilo Borov tabor.