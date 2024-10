Bor Radenska tudi s pomlajeno ekipo želi krojiti vrh

Košarkarji Bora Radenska začenjajo danes tekmovalno sezono v deželni diviziji 1. V uvodnem krogu skupine A bodo ob 20.30 na Stadionu 1. maja gostili Cervignano.

Pri Boru so vodenje ekipe zaupali koprskemu trenerju Klemenu Kladniku, ki je že v zadnjem delu lanske sezone sedel na klopi svetoivanskega moštva. Jedro Borove članske ekipe je ostalo skorajda nespremenjeno, glavni okrepitvi pa sta 20-letni dvometraš Daniel Maurel, ki se je lani izkazal v Bregovem dresu v deželni diviziji 2, in 25-letni organizator igre Kevin Fort, ki je bil v lanski sezoni prvi strelec miljskega Intercluba v deželni diviziji 1 in ima izkušnje tudi iz višjih lig.

»Lanska sezona je bila za nas zelo uspešna, tako da so tudi za letošnjo pričakovanja kar visoka. Želimo spet krojiti vrh lestvice, a vemo, da ne bo lahko, saj so se nekatere ekip močno okrepile. Sestavili smo zanimivo ekipo, ki je mešanica perspektivnih mladih fantov in bolj izkušenih košarkarjev,« je uvodoma dejal trener Kladnik. »Opravili smo dobre priprave in vsi so pokazali močan karakter. Zdaj moramo to prenesti na igrišče. Poznamo svoje dobre in šibke točke in vemo, da bomo občasno zagrešili kako mladostniško napako.Prav zato računam na pomoč starejših igralcev pri vodenju ekipe na igrišču,« je še dodal.