Bor Radenska v končnici ob zmago

Cervignano – Bor Radenska 55:47 (17:20, 31:34, 43:41)

Bor: Terčon 9 (-, 3:5, 1:3), Lessing 0 (-, 0:1, 0:1), Mozina 4 (-, 2:5, 0:1), Comar 9 (-, 3.6, 1:4), Nisić 5 (-, 1:1, 1:2), D. Zettin (2 (2:2, -, -), Strle 2 (0:2, 1:4, -), Venturini 2 (-, 1:3, 0:3), Lettieri 0 (-, 0:3, 0:2), Rajčič 14 (-, 4:6, 2:5). Trener: Saša Krčalić.

Bor Radenska je v prvem krogu povratnega dela C-lige silver v Spilimbergu klonil proti Cervignanu. Končni izid izenačene tekme je bil 55:47. O zmagovalcu so odločali detajli, tudi sodniški. Košarkarji Bora so zagrešili 24 osebnih napak, nasprotniki pa 15. Še bolj zgovoren pa je pogled na statistiko prostih metov: Cervignano 18:25, Bor pa le 2:4.

Kljub vsemu je bil včerajšnji dvoboj izenačen vse do končnice. Bor je sredi druge četrtine povedel največ za 8 točk, rahlo prednost pa nato zadržal do 37. minute, ko je bil izid 47:47. Domačini so v končnici natančno izvajali proste mete, medtem ko so Rajčič (14 točk) in soigralci zamudili več priložnosti za ponoven priključek. Zmage so se tako ob zvoku sirene veselili košarkarji Cervignana. Bor je sicer tokrat predvajal dobro obrambo, precej več težav pa je imel v napadu.