Bor Radenska začenja danes svojo pot v C-ligi

S sinočnjo tekmo med videmskim APU in Vallenoncellom se je začela košarkarska C-lige 2025/26. V njej bodo po lanskem napredovanju iz deželne divizije 1 nastopali tudi košarkarji Bora Radenska, ki bodo prvič v novi sezoni na parket stopil nocoj. Ob 19.45 se bodo v športni dvorani v Ciconiccu pomerili z domačo Fagagno. Današnjo tekmo bo zaradi še ne sanirane poškodbe kolena izpustil eden izmed protagonistov lanske sezone, obetavni center Daniel Maurel.

Bor bo tudi v drugem krogu igral v gosteh, in sicer v nedeljo, 5. oktobra, proti Caorlam. Prvič bo v domači športni dvorani Bojana Pavletiča na Stadionu 1. maja nastopil v tretjem krogu, ko se bo pomeril s San Danielejem. Tekma bo v soboto, 11. oktobra, ob 20.30. V letošnji C-ligi nastopa 14 ekip, od teh jih 11 prihaja iz Furlanije - Julijske krajine in tri iz Veneta. Tržaško pokrajino poleg Bora zastopa le še BaskeTrieste.

Pri Boru je v primerjavi z lansko sezono prišlo do nekaterih sprememb znotraj ekipe. Največja novost je na klopi, saj je mesto glavnega trenerja prevzel lanski pomočnik Alberto Consolari, ki je zamenjal Koprčana Klemena Kladnika. Consolariju bo pomagal Almir Kapo, ki je v preteklih sezonah že vodil Sokolovo ekipo v deželni diviziji 2.

V igralskem kadru beležimo tri okrepitve. Moštvu so se v zadnjih tednih pridružili izkušeni center Devil Medizza (letnik 1990), ki je košarkarsko dozorel pri Servolani in nato vrsto let igral na poklicni ravni po Italiji, ter krilna košarkarja Giacomo Lo Duca (2004) iz Azzurre in Strefano Giustolisi (2000) iz Servolane. Jedro lanske ekipe je ostalo skorajda nespremenjeno, postavo pa letos dopolnjujejo še štirje rosno mladi fantje iz domačega pogona, to so brata Filippo in Francesco Savoia, Rok Fonda in Leo Sommariva.