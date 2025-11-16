Bor spet praznih rok, Kontovel tokrat z dobro obrambo

KOŠARKA
C-LIGA
Calligaris – Bor Radenska 83:73 (20:21, 40:37, 59:56)
Bor Radenska: Savoia 0, Brancati 6 (-, 3:6, 0:2), Gallocchio 9 (3:3, 0:1, 2:4), Comar 10 (3:4, 2:6, 1:5), Fort 19 (6:10, 5:8, 1:6), Zettin 3 (-, 0:2, 1:2), Lo Duca 10 (2:3, 4:8, 0:1), Finatti 8 (-, 1:3, 2:3), Medizza 8 (0:2, 4:7, -). Trener: Consolari.
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Kontovel – Azzurra 62:40 (15:14, 32:19, 49:35)
Kontovel: Terčon 7 (1:2, 3:6, 0:1), Škerl 12 (-, 3:6, 2:3), Mattiassich 2 (-, 1:4, 0:2), De Petris 14, 4:6, 5:13, -), Vecchiet nv, Daneu 4 (2:6, 1:4, 0:2), Bellettini 4 (-, 2:5, -), Gulič 0 (0:2, 0:2, -), S. Regent 4 (-, 2:4, -), Salvi 0 (-, 0:1, -), G. Regent 4 (2:3, 1:2, -), Scocchi 11 (-, 1:3, 3:6). Trener: Peric.
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Breg – Oma Basket 63:76 (15:23, 28:39, 45:59)
Breg: D. Terčon 17 (3:6, 7:19, -), M. Terčon 15 (1:4, 4:8, 2:5), Celin 7 (2:2, 1:2, 1:8), Gabrič 6 (-, 3:4, -), A. Zeriul 5 (-, 1:4, 1:2), M. Zeriul 4 (-, 2:2, -), D. Smotlak 4 (-, 2:5, 0:2) M. Smotlak 3 (0:2, -, 1:2), Stopar, Coretti, Filipac 0 (-, 0:1, 0:1). Trener: Oberdan.