Bor stopa v novo sezono s številnimi neznankami

Že skorajda tradicionalni Basket Day bo tudi letos uvodno dejanje košarkarske C-lige silver, v kateri bo letos nastopal Bor Radenska. V uvodnem krogu, ki bo potekal v telovadnici Stella Mattutina v Gorici, se bo prenovljena svetoivanska ekipa, ki je lani napredovala iz D-lige, jutri ob 18. uri pomerila proti Cervignanu. Letošnja bo sicer zadnja sezona najvišjega deželnega prvenstva v tem formatu, saj bo v sezoni 2023/24 prišlo do napovedane reforme amaterskih košarkarskih lig. Košarkarska zveza Fip bo uvedla enotno C-ligo, iz današnje C-lige gold pa bo nastala nova meddeželna liga, ki bi jo lahko primerjali nekdanji B2-ligi. V letošnji C-ligi silver ne bo izpadov, glede na končno uvrstitev pa bodo klubi izbirali, ali bodo naslednjo sezono igrali v enotni C-ligi ali nižji D-ligi.

Sezona 2022/23 bo torej imela kar nekaj neznank, tako da sami klubi težko napovedujejo rezultatske cilje. Tako je tudi pri Boru, ki je v primerjavi z lansko sezono doživel kar precejšnjo preobrazbo v igralskem kadru. H Kontovelu v D-ligo je prestopil dolgoletni Borov kapetan Alessandro Scocchi, Mattia Pizziga in Alessandro Lettieri pa sta opustila igranje zaradi službenih in družinskih razlogov, medtem ko se je Patrik Zettin odločil za nadaljevanje univerzitetnega študija v Milanu. »O pričakovanjih trenutno težko kaj povem. V klubu smo pričakovali določeno sodelovanje v sklopu projekta Jadran, do katerega pa žal ni prišlo.

Nekaj očitno na tem področju ne deluje tako, kot bi moralo. Letošnja sezona bi bila pravšnja, da bi se nekateri mladi preizkusili v dokaj kakovostni deželni C-ligi silver, saj bi lahko ob odsotnosti izpadov igrali brez večjega pritiska,« je uvodoma povedal potrjeni Borov trener Saša Krčalić. »Da bi zakrpal vrzeli v svoji ekipi sem moral zato sam poiskati okrepitve. Osredotočil sem se na igralce, ki so me v lanski sezoni prijetno presenetili. K Boru smo tako privabili Tobio Venturinija, ki je lani igral v Ronkah in ki ima zanimiv potencial, iz kluba Pallacanestro Trieste pa sta k nam prišla obetavna Piero Comar in Filip Nisić. Obenem pričakujem, da bosta še dodatno napredovala Gabrijel Terčon in Dimitri Zettin. S tako pomlajeno postavo lahko sestavimo ekipo, ki bo lahko skupaj igrala v naslednjih 4-5 letih,« je dodal Krčalić, ki bo lahko pri rasti mladih računal na pomoč veteranov Tomaža Strleta, Stanka Rajčiča in Mirana Boleta.