Bor uspešen še devetič zapored, pekoč poraz Brega

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Azzurra – Bor Radenska 54:67 (13:24, 32:35, 42:47)

Bor: Cossaro 2 (0:1, 1:2, -), Gallocchio 0 (-, -, -), Možina 15 (3:10, 6:12, -), Comar 4 (1:2, 0:3, 1:3), Fort 21 (5:10, 5:12, 2:4), Sosič 0 (-, -, -), Zettin 7 (2:2, 1:2, 1:1), Lettieri 4 (-, 2:4, -), Maurel 5 (1:2, 2:8, -), Finatti 9 (2:3, 2:3, 1:5), Fi. Savoia in Battilana nv. Trener: Kladnik.

Bor Radenska nadaljuje svojo zmagovito serijo v košarkarski deželni diviziji 1. V sinočnji tekmi 10. kroga povratnega dela prvenstva je v gosteh s 67:54 ugnal mlado ekipo Azzurre in tako vknjižil že deveti zaporedni uspeh. Na lestvici je svetoivanska ekipa začasno ujela vodilno Venezio Giulio, ki bo danes gostovala pri tretjeuvrščenemu Cervignanu.

Kladnikovi varovanci so tekmo začeli zelo prepričljivo, saj so po prvi četrtini vodili že z 11 točkami naskoka (13:24). Sledili sta veliko bolj izenačeni druga in tretja četrtina, v kateri so trdoživi domačini ujeli priključek in z agresivno consko obrambo spravili v težavo nasprotnikov napad. Svoje sta prispevala še sodnika, ki sta nekajkrat oškodovala Borovo ekipo. Ob vsem tem je Bor ponovno zatajil pri izvajanju prostih metov, tokratni izkupiček je bil le 14:30 oz. zelo skromnih 46,7 %.

O zmagovalcu je tako odločala zadnja četrtina, ki so jo Borovi košarkarji zmagali z delnim izidom 20:12. Dokončno so se Azzurri odlepili v zadnjih 4 minutah tekme in vendarle dosegli zmago, s katero lahko še upajo na končno prvo mesto. Negativna točka v Borovem taboru pa je poškodba Simoneja Cossara, ki si je po gorbem posredovanju enega izmed nasprotnikovih košarkarjev, kateremu sodnika nista niti dosodila osebne napake, poškodoval koleno.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Baloncesto Triestino – Breg SV Impianti 72:40 (20:7, 44:22, 59:31)

Breg: A. Zeriul 2, D. Smotlak 7, Celin 2, Filipac 1, M. Terčon 11, D. Terčon 1, Gregori 5, M. Zeriul 0, Devcich 2, Mucci 9, Coretti 0, Cepar 0.

Košarkarji Brega SV Impianti so v zaostali tekmi 6. kroga tržaške skupine deželne divizije 2 utrpeli pekoč poraz proti vodilni ekipi Baloncesto Triestino. Tržačani so bili boljši kar z 72:40. Kot kažejo delni izidi posameznih četrtin je bila tekma popolnoma enosmerna. Dolinski košarkarji so bili kljub glasni podpori svojih zvestih navijačev ves čas v podrejenem položaju. Poznala se je tudi odstotnost trenerja Deana Oberdana. Tokrat je močno pešala predvsem igra v napadu, saj je Breg tekmo sklenil z le 40 doseženimi točkami.