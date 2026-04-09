Borove ritmičarke uspešno začele tekmovalno sezono

Borove ritmičarke so uspešno vstopile v letošnjo tekmovalno sezono. Potem ko že celo leto intenzivno trenirajo in vadijo, je sredi marca prišel čas, da svoje novo znanje predstavijo tudi na tekmovanju, kjer so se že takoj izkazale.

Marca so se predstavile na tekmovanju Dream Tim Cup v Ljubljani, od koder so odnesle zmago in tri druga mesta. Najbolj so se izkazale najmlajše, deklice, ki so prvič tekmovale, nekatere pa so sploh prvič uporabile tepih, in so slavile brez rekvizita. Ostale skupine, kadetinje, mladinke in članice, so tekmovale z obroči, vse tri ekipe pa so se uvrstile na drugo mesto.

»Konkurenca je bila zelo dobra. Članice so le za pol točke zgrešile prvo mesto, zmagovalke pa ponavadi nastopajo v vrhunskem programu. Vse so se odrezale zelo dobro in naredile dobro vajo. Na prvi tekmi vidimo, kaj gre in kaj ne, tako da vemo, kaj moramo spremeniti do naslednjega tekmovanja,« je pojasnila trenerka Vera Sturman. Skupaj s trenerko Branko Vajngerl skrbi za pripravo vseh 25 tekmovalk, pa tudi za šest začetnic, ki vadijo na stadionu 1. maja pri Sv. Ivanu. Za deset začetnic, ki trenirajo na Opčinah pa skrbita Katerina Antler in Lara Simonič. Društvo mora za vsako tekmovanje, ki se ga udeležuje, priskrbeti tudi enega sodnika, to nalogo pa opravlja Neža Zobec.

Letos šest tekem

Bor v zadnjih letih sodeluje predvsem na mednarodnih tekmovanjih, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Po premierni marčevski tekmi v Ljubljani jih čaka zelo vroč april, saj bodo tekmovale kar tri tedne zapored. V soboto jih čaka pokal Bleščica v Ljubljani, 19. aprila Galatea Cup v Vršarju, 26. aprila pa še Leda Cup v Zagrebu. Tekmovalno sezono bodo zaključile z dvema tekmama v maju, za konec pa se bodo kot ponavadi pokazale še pred domačo publiko na zaključni akademiji.