Borut Ban odslej »team manager« Jadranove članske ekipe

Potem ko je z doseženim obstankom v meddeželni B-ligi napovedal konec svoje izjemno bogate športne kariere, se je verjetno marsikdo spraševal, ali bo dolgoletni Jadranov steber Borut Ban ostal v košarkarskih krogih in katero funkcijo bo prevzel. Na odgovor ni bilo treba dolgo čakati, saj je v začetku tedna vodstvo AŠZ Jadran sporočilo, da bo Borut Ban v prihodnji sezoni »team manager« članske ekipe. Če upoštevamo slovensko športno terminologijo, bo torej opravljal vlogo vodje ekipe.

Katere bodo njegove naloge in zadolžitve, nam je 33-letni Ban kar sam razložil: »Dejansko bom povezovalni člen med košarkarji in društvenim odborom. Pomagal bom Borisu Vitezu (Jadranovem športnemu direktorju, op. a.), pa tudi trenerju Matiji Joganu. Marsikaj se moramo sicer še dogovoriti, z velikim veseljem pa prevzemam to vlogo in vstopam v Jadranov odbor.« Kot nam je sam Ban priznal, je bila odločitev zelo naravna: »Ta korak je bil zame avtomatičen. Zelo se veselim svoje nove funkcije, saj bi rad še naprej ‘dihal’ s slačilnico in s svojimi izkušnjami pomagal tako igralcem kot tehničnemu štabu. Po svojih močeh bom zraven tudi pri sestavi ekipe, čeprav se s tem zdaj ukvarjata predvsem Matija in Boris.«

Pri Jadranu je napočil čas za novo poglavje v svoji skoraj 50-letni zgodovini. Na klop članske ekipe je prišel Matija Jogan, v teku pa je velika generacijska zamenjava. »S prihodom Matije sem zelo zadovoljen. Dejstvo, da smo novega trenerja, in to zelo motiviranega, izbrali že v začetku junija, nam daje veliko manevrskega prostora pri načrtovanju nove sezone in sestavi ekipe. Zelo sem radoveden, kakšen bo novi Jadran. Pozitivno je tudi, da se novi ciklus ne začenja po neuspehu, kot se to običajno dogaja, ampak ravno v pravem trenutku. V ekipi bo prišlo do številnih sprememb, različna bo tudi filozofija igre, kar upam, da bo sprožilo več zanimanja za Jadran, torej tudi več gledalcev na tekmah. Prepričan sem, da lahko zgradimo nekaj lepega in zanimivega,« je še dejal novopečeni vodja ekipe.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku