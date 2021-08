Brazilci olimpijski prvaki v nogometu

Brazilija - Španija 2 :1 (1:1, 1:0)

Strelci: 1:0 Cunha (45.), 1:1 Oyarzabal (61.), 2:1 Malcom (108.)

Brazilija: Santos, Arana, Diego Carlos, Nino, Alves, Guimaraes, Luiz, Claudinho (od 106. Reinier), Cunha (od 91. Malcom), Antony (od 112. Menino), Richarlison (od 114. Paulinho)

Španija: Simon, Cucurella (od 91. Miranda), Torres, Garcia, O. Gil (od 91. Vallejo), Zubimendi (od 112. Moncayola), Pedri, Merino (od 46. Soler), Olmo, Asensio (od 46. B. Gil), Oyarzabal (od 104. Mir)

Brazilska moška nogometna reprezentanca je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila zlato kolajno, potem ko je v finalu po podaljšku premagala Španijo z 2:1 (1:1, 1:0). Brazilski nogometaši so tako ubranili naslov s prejšnjih iger, pred tem pa so dvakrat osvojili tudi olimpijsko srebro in dvakrat bron. Španija pa je osvojila eno zlato ter vključno z današnjo tri srebrne kolajne.

Že v petek si je bron zagotovila mehiška reprezentanca, potem ko je v malem finalu moškega turnirja premagala Japonsko s 3:1.