Breg napredoval v 1. AL

NOGOMET

FINALE PLAY-OFFA 2. AMATERSKE LIGE

Breg – Opicina 2:1 po podaljških (1:1, 1:0)

Strelca za Breg: 25. Mauro D'Alesio, 115. Sabadin

Breg: Blasevich, Andreasi, Spinelli, Frangini, Čermelj, Maselli, Delvecchio, Udovicich, Carbone, Nigris, M. D'Alesio; Sorrentino, Calabrese, Pllana, Madrussani, Lubiana, Marchio, Abatangelo, Capraro, Sabadin. Trener: Bertucci.

Rdeč karton: Pllana v 120. min.

Nogometaši Brega so v zelo razgibanem finalu končnice za napredovanje šele po podaljških premagali Opicino in tako napredovali v 1. amatersko ligo, v kateri bosta v prihodnji sezoni igrala še Mladost ion Sovodnje. Breg je v prvem polčasu igral solidno in je zasluženo povedel z golom Maura D'Alesia, ki je nasprotnikovega vratarja premagal z lepim diagonalnim strelom. V drugem polčasu so gostje prevzeli pobudo v svoje roke, a vse je kazalo, da bo Breg vseeno uspel obdržati minimalno vodstvo do 90. minute. A pet minut kasneje je Opicina sicer zasluženo izenačila in pred koncem srečanja celo zadela prečko. Okrog 500 gledalcev v dolinskem športnem centru Silvana Klabjana si je ogledalo še dva podaljška. Opicina ja igrala napadalno, saj so morali gostje zmagati, če bi hoteli napredovati v višjo ligo. Bregu je zadoščal neodločen izid. Gostitelji so se v glavnem branili in še dobro, da je bil tokrat dobro razpoložen vratar Blasevich, ki je ubranil številne nevarne strele. V pet minut pred iztekom srečanja je za slavje in veselje domačih navijačev poskrbel izkušeni Sabadin, ki je v protinapadu zatresel mrežo Opicine. Tekmo je bilo takrat res konec. Na tribuni so navijači prižgali bele in modre bakle. Zastave so plapolale. Po trikratnem sodnikovem žvižgu je bilo že več navijačev na igrišču kot na tribuni. V Dolini se bo slavje zavleklo pozno v noč.