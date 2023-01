Čančarjev Denver ponovno vknjižil zmago, Dragićev Chicago pa poraz

Košarkarji Denver Nuggets so premagali Phoenix Suns s 126:97 in so se povzpeli na vrh zahodne konference. Spet je blestel srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki je k zmagi prispeval 21 točk, 18 skokov, devet podaj in ukradeno žogo, slovenski košarkar Vlatko Čančar pa je v 19 minutah na parketu zbral dve točki (1-3), tri skoke, tri podaje in eno blokado.

Chicago Bulls Gorana Dragića pa so gostovali pri Washington Wizards in izgubili s 97:100. Dragić je v 15 minutah zbral štiri točke ter po dve podaji in ukradeni žogi.