Čančarjev Denver zmagal, Dragićev Chicago poražen

Košarkarji Denver Nuggets so ponoči s 122:109 v domači dvorani premagali Los Angeles Lakers in ostajajo na vrhu zahodne konference v severnoameriški ligi NBA. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je za Nuggets dosegel dve točki. S klopi je znova dobil izdatno minutažo. Odigral je 25:56 minute in v tem času iz štirih poskusov enkrat zadel iz igre. V statistiko je vpisal še štiri skoke, dve podaji in eno ukradeno žogo.

Na vzhodu je Chicago ostal pri 19 zmagah, klonil je pred najboljšim moštvom lige Bostonom z izidom 104:99. Celtics so ponoči vpisali 29. zmago po 41 dvobojih. Goran Dragić je s klopi odigral 15:41 minute in v tem času enkrat zadel iz igre. Poskusil je štirikrat, v statistiko pa dodal še dva skoka in eno podajo.

Naslednji dvoboj Chicago čaka v noči s srede na četrtek proti Washington Wizards. Denver bo prav tako v noči na četrtek igral proti Phoenix Suns. Luko Dončića in Dallas Mavericks dan prej čaka obračun proti Los Angeles Clippers.