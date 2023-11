Čarbola ostaja začarana

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Gostol – Iseo Basket 66:68 (25:22, 38:37, 53:48)

Jadran: Batich 3 (-, 0:2, 1:4), Bellettini nv, Ban 17 (4:4, 2:2, 3:6), Demarchi 12 (2:2, 2:3, 2:7), De Petris 8 (0:2, 4:9, -), Jakin 4 (-, 2:5, 0:1), Malalan 6 (-, 3:5, 0:1), Pregarc 2 (-, 1:2, 0:1), Bianchini 8 (-, 4:9, 0:1), Lakoseljac 0 (-, 0:1, -), Milisavljevic nv, Radja 6 (4:4, 1:5, -). Trener: Pozzecco.

Jadran ostaja še brez zmage v športni dvorani na Čarboli. Še 2 minuti pred koncem so Pozzeccovi varovanci vodili s kar osem točk prednosti. V napeti in skoraj dramatični končnici pa so neverjetno izgubili z dvema točkama zaostanka. V zadnjih minutah so jadranovci zapravili vso prednost, tako da so jih gostje dohiteli na 63:63. V zadnjih sekundah pa so si sledile napake pri metu in bilo je nekaj izgubljenih žog, tako da so se na koncu veselili zmage košarkarji Isea.

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet – Brugnera 3:2 (26:24, 25:20, 25:27, 19:25, 15:12)