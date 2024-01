Časten poraz Sistiane Sesljana proti drugouvrščenim

Sanvitese – Sistiana Sesljan 1:0 (1:0)

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Pelengić, Almberger, Vasques, Biasizza, Dussi (Dell’Ozzo), L. Corsato, Disnan, Liut, Francioli (Visentin), Schiavon (Vekič). Trener: Godeas.

Nogometaši Sistiane Sesljana so povratni del sezone začeli s tesnim porazom v gosteh. V 18. krogu elitne lige so z 0:1 v gosteh klonili proti drugouvrčenemu Sanviteseju. Ekipi sta se z istim rezultatom razšli tudi v uvodnem dvoboju prvenstva v začetku septembra, ko je v Vižovljah prav tako zmago slavila furlanska enajsterica.

Včerajšnja tekma na občinskem stadionu v kraju San Vito al Tagliamento je bila zelo izenačena, domačini pa so bili za odtenek bolj odločni in prišli do desete zmage v sezoni. Odločilni zadetek je v 36. minuti prvega polčasa dosegel Venaruzzo, ki je izkoristil negotov poseg gostujočega vratarja Cantamesse.

»Delfini« so kljub tehnični premoči nasprotnikov vendarle prikazali borbeno igro in bi si na koncu lahko prislužili tudi točko. Do konca tekme so se zoperstavljali domačinom, čeprav so tudi tokrat imeli največ težav v napadalni fazi igre. Edini resni priložnosti sta si v prvem polčasu priigrala Schiavon in Vasques. Gostje so v drugem polčasu še nekajkrat zapretili v kazenskem prostoru po akcijah iz kota in prostih strelih, nikoli pa niso resno ogrozili mreže domačega vratarja.