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Nogomet

Za Kras Repen in Juventino je napočil čas za začetek priprav

Obe slovenski nogometni ekipi, ki bosta tudi letos nastopali v eltini ligi, se bosta danes vsaka na svojem igrišču zbrali ob 18.30

Erik Piccini |
FJK |
27. jul. 2026 | 10:58
    Za Kras Repen in Juventino je napočil čas za začetek priprav
    Eden izmed derbijev iz zadnjih sezon med Juventino in Krasom Repen (TIBALDI)
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Za nogometaše Krasa Repen in Juventine, ki bosta tudi v sezoni 2026/27 nastopala v elitni ligi, se danes končuje poletni premor. Obe ekipi se bosta jutri vsaka na svojem igrišču zbrali ob 18.30, Kras v Repnu in Juventina v Štandrežu. V obeh taborih je prišlo po koncu lanske sezone do precejšnjih sprememb v igralskem kadru, nova pa sta tudi trenerja. Repenski Kras bo namesto Roka Božiča vodil Luigino Sandrin, na klop štandreške Juventine pa je kot naslednik Danieleja Visintina prišel Luca Buonocunto.

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