Za Kras Repen in Juventino je napočil čas za začetek priprav

Za nogometaše Krasa Repen in Juventine, ki bosta tudi v sezoni 2026/27 nastopala v elitni ligi, se danes končuje poletni premor. Obe ekipi se bosta jutri vsaka na svojem igrišču zbrali ob 18.30, Kras v Repnu in Juventina v Štandrežu. V obeh taborih je prišlo po koncu lanske sezone do precejšnjih sprememb v igralskem kadru, nova pa sta tudi trenerja. Repenski Kras bo namesto Roka Božiča vodil Luigino Sandrin, na klop štandreške Juventine pa je kot naslednik Danieleja Visintina prišel Luca Buonocunto.