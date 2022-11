Caterina Sinigoi po prvi tekmi že s pravimi občutki

Za alpsko smučarko Caterino Sinigoi bo tekmovalna sezona kmalu stopila v živo. Prvo tekmo je sicer 19-letna Nabrežinka že opravila, saj je prejšnji četrtek na veleslalomu serije NJR v Suldnu (Solda) osvojila zelo spodbudno 9. mesto. Za zmagovalko Hano Semerakovo s Češke je zaostala za sekundo in 23 stotink, od zmagovalnega odra pa je bila oddaljena le 34 stotink. Naslednje tekme čakajo smučarko SK Devin prihodnji teden, najverjetneje v Avstriji, tekmovalni program pa je ta čas odvisen predvsem od snežnih razmer.

Tudi letošnje pripravljalno obdobje je pogojevalo zelo toplo vreme in skoraj popolna odsotnost snega na italijanskih in avstrijskih ledenikih. »Pa tudi zaradi opravljanja mature sem letos s pripravami začela nekoliko kasneje kot običajno. Julija sem pilila izključno telesno pripravo, nato pa smo dvakrat obiskali smučarsko halo v Litvi ter devet dni preživeli na Norveškem. Veliko smo se torej vozili, medtem ko smo septembra in oktobra večji del časa preživeli na Stelviu, kjer smo dobro trenirali,« je dejala sveža dobitnica nagrade Šport in šola.

Sinigoi še naprej trenira pod vodstvom dolgoletnega trenerja Aleša Severja, letos pa se jima je pridružila še tržaška smučarka Beatrice Rosca, ki je bila na uvodni tekmi deseta in manj kot desetinko počasnejša od sotekmovalke. Njen glavni cilj ostaja vstop v italijansko državno reprezentanco, kar bi za nabrežinsko smučarko, ki je sicer specialistka tehničnih disciplin, posledično pomenilo tudi nastop v evropskem pokalu.