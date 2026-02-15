Caterina Sinigoi po prvi vožnji na 39. mestu, drugi spust od 13.30

Nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi (nastopila je s številko 43), članica slovenske reprezentance in SK Gorica (še vedno tudi SK Devin), je odsmučala prvo vožnjo svojega prvi olimpijski veleslalom. Za vodilno Federico Brignone je zaostala za 3,87 sekunde. Trenutno je 39.. Najboljša Slovenka je novogoričanka Ana Bucik, ki je 25. (2,12). Nika Tomšič pa je 41. (4,31). Federica Brignone je nastopila s številko 14, pred njenim nastopom pa so bile v vodstvu tri smučarke, saj so Švedinja Sara Hector (branilka naslova iz Pekinga), Norvežanka Thea Louise Stjernesund in Italijanka z albanskim potnim listom Lara Colturi postavile isti čas 1:03,97. Toda Federica Brignone je bila razred zase in si na postavitvi novozelandskega trenerja Nilsa Cobergerja pred finalom prismučala kar 74 stotink prednosti. Izjemno razburljiv veleslalom sta nato začinili nemška veteranka Lena Dürr, ki je s številko 16 prismučala na 2. mesto (+0,34) in Sofia Goggia (številka 17), ki ima pred finalom (začetek ob 13.30) tretje izhodišče (+0,46). Sinigoi bo tekmovala tudi v drugi vožnji.