Caterina Sinigoi pred sezono tudi na cestnem kolesu in rolkah

Četudi ji letošnja sezona ni prinesla želenih uspehov, bo Caterina Sinigoi alpskemu smučanju še naprej predana. Morda še več kot doslej, saj želi osvojeno znanje in odnos do tekem nadgraditi in vendarle stopiti še korak dlje. S še ne 18-letno članico SK Devin smo se pogovorili v času, ko uspešno usklajuje vrnitev v šolske klopi in priprave na novo sezono.

Začniva kar pri ocenah. Kako bi s šolsko oceno ocenili letošnjo sezono?

Sezona bi si zaslužila oceno 6/7. Skratka, s sezono nisem bila zadovoljna. Veseli me, da mi je sicer uspel nastop v evropskem pokalu, ponosna sem tudi na zmago novembra meseca v Santa Caterini, kjer sem zbrala najnižje število točk Fis v slalomu. A pričakovala sem več.

Kje se je zataknilo?

To kar sem kazala na treningih, nisem prenesla na tekmo. Pripravljenost je bila torej zelo dobra, a zmanjkala je glava, prepričanje, da zmorem.

Prav tu torej lahko napredujete?

Tako. Rada bi premagala to notranjo oviro in zato delam že s športnim psihologom. To je Patrik Mazzarol. Vselej pa bo na meni, da bom to premagala. A verjamem, da bo sodelovanje pomagalo.

Kam boste letos usmerili pozornost v smučarskem delu priprav?

Letos bi rada izboljšala na startih. Zato bom delala na moči v rokah in se preizkusila v skirollu.

Koliko je na nastope vplivalo dejstvo, da ste bili članica reprezentančne skupine opazovanih (osservati)? Je bila to prednost ali slabost?

Stike z njimi sem imela sicer le poleti in jeseni, a vedela sem, da bodo tudi med tekmovalno sezono stalno spremljali moje rezultate. Morda je ravno ta pritisk vplival na razplet. Bila sem pa počaščena, da sem bila del tiste skupine. Dobro je bilo predvsem to, da sem se tam lahko primerjala z najboljšimi smučarkami.

Kakšne pa so želje za naslednjo sezono?

Tudi trenerju Alešu Severju sem rekla, da bi rada bila manj površna. Na tekmah bom raje dala vse od sebe tudi na račun odstopa.