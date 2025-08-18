Caterina Sinigoi se pripravlja na novo sezono

Najboljša slovenska smučarka iz Italije Caterina Sinigoi se že zavzeto pripravlja na novo smučarsko sezono. S telefonskim klicem smo jo zmotili v mestu Druskininkai v Litvi, kjer trenutno trenira s Smučarskim klubom Gorica.

22-letna nabrežinska smučarka je namreč pred dvema letoma, ko je prestopila pod okrilje slovenske smučarske zveze, matični klub Devin zamenjala za SK Gorica. Tako kot v lanski sezoni bo tudi letos članica slovenske reprezentance za evropski pokal, s katero bo začela trenirati 1. septembra, do takrat pa trenira sama oziroma s svojim klubom.

S pripravami je doslej mlada nabrežinska športnica zelo zadovoljna. »Letos poleti sem delala kar trdno. Kljub temu je to prvo leto, ko ne čutim velike utrujenosti, kar pomeni, da sem dobro fizično pripravljena. Zato upam, da bom novo sezono začela dobro ter da bom dobro formo obdržala do konca,« si je zaželela. Obenem bi rada nekaj več pozornosti namenila tudi veleslalomu in tako dosegla tudi tam dobre rezultate.

Se lahko prebije na OI?

Letošnja sezona bo za športnike, ki se ukvarjajo z zimskimi športi, izjemno pomembna tudi zaradi zimskih olimpijskih iger, ki jih bosta februarja gostila Milano in Cortina. Priložnost za nastop bi morebiti lahko dobila tudi Caterina Sinigoi. Na tekmah olimpijskih iger lahko v vsakič nastopijo štiri smučarke. Slovenija ima v reprezentanci za svetovni pokal le tri: Ano Bucik Jogan, Andrejo Slokar in Nejo Dvornik. Za četrto mesto naj bi tako konkuriralo pet smučark iz ekipe za evropski pokal. »Do zadnjega ne bomo vedeli. Izbirali bodo na podlagi rezultatov v evropskem pokalu. Upanje je, a v ekipi se bomo vse borile za to. Nekatere smučarke so starejše, jim pa ne bom kar tako prepustila mesta, ampak se bom zanj borila. Če mi pa ne bo uspelo, se ne bom sekirala, saj vem, da imam za to še nekaj časa,« je v zvezi z olimpijskimi igrami dejala Sinigoi.