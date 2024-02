Caterina Sinigoi tik nad mejo 25 FIS točk

Nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi je v torek dosegla nov najboljši točkovni izkupiček v karieri. Z zelo zanesljivo slalomsko zmago na Peci na avstrijskem Koroškem se za las ni spustila pod mejo 25 FIS točk. Prišla je do 25,70 točke. Zelo dobro na poti je bila tudi na včerajšnji drugi, a je po vodstvu v prvem teku v finalu odstopila zaradi neobičajne tehnične težave.

V torek je Sinigoi slavila z zelo veliko prednostjo, saj je drugouvrščena Poljakinja Aniela Sawicka za članico SK Gorica (in SK Devin) zaostala kar dve sekundi in 35 stotink. Tretja je bila Britanka Abi Bruce (+ 2,74). Dvajsetletni Nabrežinki je zelo dobro kazalo tudi včeraj, saj je imela po polovici tekme devet stotink sekunde naskoka pred kasnejšo zmagovalko, Finko Eriko Pykalainen. Sinigoi je sicer zanesljivo smučala tudi v finalu, izdala pa jo je podložna plošča, ki je nameščena med smučmi in vezmi.