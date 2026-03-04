Caterino Sinigoi sprejeli v domači Nabrežini

Dvorana devinsko-nabrežinskega občinskega sveta v Nabrežini je bila praktično pretesna za vse, ki so se želeli pokloniti alpski smučarki Caterini Sinigoi po njenem uspehu na olimpijskih igrah Milan Cortina 2026. Sprejem je bil zelo prijeten, na trenutke za marsikoga tudi ganljiv. Zbralo se je več odbornikov in svetnikov tamkajšnje občine, družinskih članov, članov kluba, sponzorjev in drugih posameznikov. Caterina Sinigoi, ki je kot prva Slovenka iz Italije nastopila na zimskih olimpijskih igrah, je v Cortini pod slovensko zastavo osvojila 31. mesto v veleslalomu in 30. mesto v slalomu.

Dobrodošlico ji je prvi izrekel devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec: »Tvoja udeležba na olimpijskih igrah ni le osebni športni dosežek: je dosežek, ki pripada naši celotni skupnosti, je razlog za veliko ponos za naš prostor, za našo šolo, za naša športne društva in za vse, ki so te spremljali na tej poti.« Nadalje je poudaril, da »v Caterini prepoznavamo tudi globoko identiteto tega prostora, stičišča dveh kultur, italijanske in slovenske. Kot italijanska in slovenska državljanka je tekmovala pod slovensko zastavo s ponosom in občutkom pripadnosti. Hkrati pa v svojem srcu predstavlja skupnost, v kateri je odraščala in ki združuje jezike in tradicije v skupni zgodovini«.

Caterino Sinigoi so pozdravili tudi predsednik SK Devin Matija Gregori, generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc, predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, sponzorja Dario Štolfa (Alternativa sport) in Goran Miškulin (Spintec), predsednica SK Gorica Tjaša Prinčič ter odbornica za šport v devinsko-nabrežinski občini Marjanka Ban.