Tržaške »orkice« želijo še korak naprej

Včeraj so se medijem predstavile tudi »orkice«, vaterpolistke tržaškega A-ligaškega kluba Pallanuoto Trieste. Kot so poudarili, si želijo v prihodnji sezoni narediti še korak naprej.

Tržaška ekipa se je okrepila s petimi vaterpolistkami. To so napadalka italijanske reprezentance Sofia Giustini, Paola Di Maria, Španka Alejandra Aznar ter mlada Malika Gaia Bovo in Nizozemka Noa de Vries. Trener Paolo Zizza je prepričan, da gre za igralke, ki prinašajopomembne izkušnje, ki so jih pridobilev klubih in ligah na visoki ravni in bodo tako dale še dodaten zagon ekipi.

V ekipi ostajajo že uigrane Lucrezia Cergol, Veronica Gant, Giorgia Klatowski, Fabiana Sparano, Emma De March, Guya Zizza, Morgan McDowall, Malia Allen, Francesca Colletta in Sofia Mancinelli, pridružili pa se jim bosta še mladi Tržačanki Sofia Pinto in Letizia Zavattin.

Orkice, ki so priprave že začele, čaka zdaj še sedem tednov intenzivnih treningov, da bodo čim bolje pripravljene na prvenstvo, v katerem želijo znova imeti pomembno vlogo. Lani so prvenstvo A1-lige končale na četrtem mestu.

Letošnje prvenstvo bodo začele 3. oktobra proti ekipi Civitavecchia. Že 9. in 10. oktobra jih čaka zelo pomemben turnir, saj bodo v Berlinu igrale kvalifikacijski turnir za ligo prvakinj. Igrale bodo v skupini A proti madžarski ekipi UVSE Helia-D in domačinkam Spandau 04. V primeru, da jim kvalifikacije v ligo prvakov spodletijo, bodo igrale v Euro Cupu.