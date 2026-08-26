Bor Radenska letos s precej pomlajeno zasedbo

Košarkarji Bora Radenske so se začeli intenzivno pripravljati na novo zahtevno sezono v deželni C-ligi, v kateri bodo igrali drugo leto zapored. Prvi trening so sicer imeli že 18. avgusta.Od tega tedna pa trenirajo pod taktirko potrjenega trenerja Saše Krčalića vsak dan. Že konec drugega tedna jih čaka prvi pripravljalni turnir v Tržiču, ki ga organizira klub Falconstar. Borovci bodo v petek, 4. septembra, ob 21. uri igrali v Tržiču proti videmskemu Apuju. Pred njimi bo Falconstar igral s Cornom. V soboto bo nato na sporedu finale in tekma za 3. mesto.

Prvenstvo C-lige so bo začelo v soboto, 26. septembra. Dve tekmi bosta sicer na sporedu že v petek, 25. septembra. Borovci bodo v nizkem startu začeli v domači športni dvorani Bojana Pavletiča na Stadionu 1. maja v Trstu. Domače tekme bodo igrali ob sobotah ob 20.30. V uvodnem krogu bodo na domačem parketu skušali streti odpor Centro Sedie Basket iz Korena, ki sodi med boljše ekipe v skupini D C-lige. Koledar sicer še ni uraden. V slednji bodo letos nastopali le klubi iz Furlanije - Julijske krajine (izjema je le Portogruaro). Teh bo štirinajst. Veneto bo v novi sezoni imel svojo skupino. Pari prvega kroga so: Sacile – Ronchi, Venezia Giulia – BaskeTrieste, Portogruaro – Cordenons, Cividale B – Collinare, Bor – Corno, Spilimbergo – Vallenoncello, Apu – San Daniele.

»Glavni favorit za napredovanje je Vallenoncello, ki je višjo ligo neuspešno lovil že v prejšnji sezoni. Močno peterko s Pordenonskega bomo gostili že v tretjem krogu, ko bomo dvoboj anticipirali že na dan četrtka (8. 10.),« je napovedal trener Krčalić, ki je dodal, da bodo v novi sezoni ciljali na miren obstanek. »Letošnja zasedba je skoraj v celoti spremenjena. Naš lanski adut Strahinja Vasiljević bo v novi sezoni igral za San Donà v C-ligi v Venetu. Odšla sta tudi Brancati in Medizza. Od Jadrana se nam je pridružil Lukas Jakin, z nami pa bosta igral tudi mladi Samuele Morgut (Pallacanestro TS) in Guido Dilio (lani Corno). V člansko ekipo bomo skušali letos vključiti čim več mlajših košarkarjev, ki so si kako minutko izborili že v lanski sezoni. Ti so Leo Sommariva, Rok Fonda, Lan Grebenšek in Filippo Savoia,« je zaključil Borov trener.