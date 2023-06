Cesta med Samatorco in Saležem v soboto in nedeljo zaprta zaradi rolkarske tekme

Med Samatorco, Bajto in Saležem bosta potekali tekmi na tekaških rolkah v organizaciji AŠD Mladina.

V soboto bo v Samatroci KO Sprint za 1. trofejo Združenja za Križ s startom ob 15.00, v nedeljo od 9.30 dalje pa jubilejna 30. izvedba tekme s skupinskim startom Grand Prix Alpe Jadran za 8. trofejo ZSŠDI. Krožna proga bo potekala od Samatorce mimo Bajte v Salež in spet v Samatorco.

Zato bo v soboto in nedeljo veljala popolna zapora cest, ker je trasa tekmovanja uradna mednarodna proga. Prepovedan bo prehod pešcev, kolesarjev, motornih koles in vseh ostalih prevoznih in motornih sredstev vključno z gospodarskimi vozili. Tudi avtobusi ne bodo vozili. Promet bo redno stekel, ko bo tekma zaključna. V soboto bo zapora ceste veljala med Bajto in križiščem za Brišče od 13.00 do 19.00, v nedeljo pa med 8.00 in 14.00 med Samatorco (od križišča pri Agriturizmu Žbogar), Bajto in Saležem (osnovna šola).