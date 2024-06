Čezmejni trening Žil, mimohod v Schleswigu in obisk predsednika FUEN-a

Po dolgem potovanju bo današnji dan za nogometno reprezentanco Slovencev v Italiji v Flensburgu v Nemčiji minil v znamenju priprave na jutrišnjo uvodno tekmo Europeade s Furlani, ki se bo začela ob 11. uri (daljše poročilo boste lahko prebrali jutri po tekmi na naši spletni strani). Radijski prenos v živo bo po valovih Radia Trst A, televizijski pa po Telefriuli.

Bolj jesensko kot poletno jutro (okrog 13 stopinj Celzija) so Žile izkoristile za krajši (čezmejni) aktivacijski trening v bližnji vasici Krusa na Danskem. Hotel Des Nordens, kjer so nastanjene Žile (z njimi je tudi selekcija Lužiških Srbov), je oddaljen le lučaj od nemško-danske meje.

Danes ob 16. uri bo v 50-kilometrov oddaljenem Schleswigu na sporedu odprtje Europeade in mimohod vseh reprezentanc. Teh je 24 moških in devet žensk. V skupini D nastopata poleg Žil in Furlanov še Madžari z Romunije in Nemci z Madžarske.

Sinoči je delegacijo Žil obiskal predsednik FUEN-a (Federalistične unije evropskih narodnostih skupnosti) Lorant Vincze, član več kot milijonske madžarske skupnosti v Romuniji.