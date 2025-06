Cheerdance Millenium v Meki evropskega cheerleadinga

Pretekli konec tedna so dekleta članskega groupstunta Pink Thrills odpotovala v Bottrop v zahodno Nemčijo, med Dortmundom in nizozemsko mejo, kjer so sodelovala na največjem in najbolj spektakularnem cheerleading tekmovanju v Evropi. Tekmovanje, ki se je prvič razdelilo na dva konca tedna, je privabilo stotine ekip in tisoče atletov iz celotne Evrope. Dogodek se je odvijal v Movie Parku v Bottropu, ki je za nekaj dni postal središče evropskega cheerleadinga.

Pink Thrills so se pomerile v kategoriji Senior Allgirl Group Stunt Level 7, kar je najvišja in tehnično najbolj zahtevna raven v cheerleadingu. Ta kategorija vključuje vrhunske akrobatske elemente in izjemno koordinacijo, zaradi česar je ena najtežjih, a tudi najbolj prestižnih disciplin. Za ta izziv so se pripravile z vso predanostjo in trdim delom, kar se je na koncu obrestovalo.

Njihova koreografija je vsebovala zapletene elemente, kot so visoki meti, rotacije in kombinacije različnih akrobatskih gibov, ki so jih izvedle z odločnostjo in pogumom. Vsaka sekunda nastopa je zahtevala popolno usklajenost in zanesljivost, vendar so dekleta kljub nekaj manjšim napakam nastopila s strastjo in energijo pred res številnim občinstvom.

Cheerleading tekmovanja so vedno priložnost za rast in napredek. Pomembno je, da se naučiš iz napak in vedno stremiš k izboljšavam. Ekipa Pink Thrills je to odlično dokazala, saj so se dekleta na oder podale z mislijo, da je vsak nastop edinstvena izkušnja, ki jim pomaga rasti tako kot ekipa ter kot posameznice.

Ta konec tedna bo otroška skupina Shades nastopila v Movielandu pri Gardskem jezeru, kat bo tudi zadnje tekmovanje v letošnji sezoni.

Zaključni nastop na Pikelcu

Pri Cheerdance Millenium se medtem pripravljajo na konec tedna. Vsi tekmovalci in člani društva se bodo zbrali v sredo, 11. junija, ob 19. uri na Pikelcu na Opčinah, kjer bo zaključni nastop vseh tekmovalnih in otroških skupin.