Dallas kljub 37 točkam Dončića izgubil proti pepelki

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA tokrat gostoval pri eni najslabših ekip lige Utah Jazz in še na četrti tekmi zaporedoma doživel tesen poraz. Skupno je bil to za Dallas že sedmi poraz v sezoni ob petih zmagah. Gostitelji so slavili s 115:113 in prišli do komaj tretje zmage v sezoni. Dončić je prispeval 37 točk, sedem skokov in devet podaj.

Lanski finalist lige NBA Dallas tako tone na lestvici zahodne konference in je po četrtem zaporednem porazu šele na 12. mestu v konkurenci 15 ekip.

Mavericks naslednja tekma čaka v noči na nedeljo po srednjeevropske času, ko bodo na teksaškem derbiju gostili San Antonio.