Dallas po prednosti 27 točk izgubil proti Los Angeles Lakers

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA po vodstvu kar 27 točk izgubili proti Los Angeles Lakers s 111:108. Luka Dončić je za Dallas dosegel 26 točk.

Dončić je sijajno odprl dvoboj in prvo četrtino končal s 14 točkami in šestimi skoki, nato pa do polčasa ni več zadel. Do konca dvoboja je statistiko dvignil na 26 točk, devet skokov in pet podaj. Iz igre je zadel deset od 22 metov, od tega štiri od osmih za tri točke. Izgubil je šest žog.

Pri metu iz igre je bil nerazpoložen Kyrie Irving, ki je dosegel 21 točk (met 8/22). Pri Lakers sta Anthony Davis (15 skokov) in LeBron James dosegla 30 oziroma 26 točk. Lakers pa so slavili kljub zelo slabemu metu za tri točke (6/34).