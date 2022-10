Danes derbi Dom – Kontovel

V deželnih košarkarskih ligah bo v letošnji sezoni na sporedu le en slovenski derbi, in sicer obračun med Domom in Kontovelom v vzhodni skupini D-lige. Prvi medsebojni obračun bo na sporedu danes ob 20.30, ko se bosta v četrtem krogu goriška in kontovelska ekipa pomerili na parketu Kulturnega doma. Obe ekipi sta v uvodnih treh krogih odigrali dve tekmi in vknjižili po eno zmago. Dom je v uvodnem krogu izgubil proti Santosu, v tretjem pa v gosteh ugnal krminsko Albo, medtem ko je bil v drugem krogu prost. Kontovel pa je začel sezono z domačim porazom proti Monfalconeju in zmago v gosteh proti miljskemu Interclubu, prejšnji teden pa je imel krog počitka.

Pred današnjim derbijem smo se na kratko pogovorili z veteranoma Gabrijelom Zavadlavom (Dom) in Luco Starcem (Kontovel). Zavadlav je izpostavil, da imajo letos pri Domu pomlajeno in še neuigrano ekipo, ki se bo lahko le z zbranostjo in čvrsto obrambo lahko zoperstavila bolj izkušenim nasprotnikom. Starc pa je priznal, da je Kontovel resda v vlogi favorita za zmago, saj ima bolj popolno ekipo, a da je derbi vedno tekma zase.