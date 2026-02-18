VREME
DANES
Sreda, 18 februar 2026
Iskanje
Milan Cortina 2026

Danes še slalom s Caterino Sinigoi

Prva vožnja se bo začela ob 10. uri

Urška Petaros |
Cortina d'Ampezzo |
18. feb. 2026 | 8:02
    Danes še slalom s Caterino Sinigoi
    Caterina Sinigoi (GIANNI PECCHIAR)
Dark Theme

Z današnjim ženskim slalomom se bo na olimpijskih igrah Milan Cortina 2026 sklenil program v alpskem smučanju. Na njem bo v slovenski reprezentanci nastopila tudi nabrežinska smučarka (članica SK Devin in SK Gorica) Caterina Sinigoi, ki je ob svojem debiju na olimpijskih igrah na nedeljskem veleslalomu poskrbela za najboljši dosežek Slovenije z 31. mestom. Sinigoi bo imela startno številko 54.

»Moja glavna disciplina je slalom in komaj čakam nanj. Raje imam sicer strmejše terene, kot bo tokrat, a si vseeno želim dobrega nastopa,« je na ponedeljkovi novinarski konferenci dejala Sinigoi.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: