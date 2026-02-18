Danes še slalom s Caterino Sinigoi

Z današnjim ženskim slalomom se bo na olimpijskih igrah Milan Cortina 2026 sklenil program v alpskem smučanju. Na njem bo v slovenski reprezentanci nastopila tudi nabrežinska smučarka (članica SK Devin in SK Gorica) Caterina Sinigoi, ki je ob svojem debiju na olimpijskih igrah na nedeljskem veleslalomu poskrbela za najboljši dosežek Slovenije z 31. mestom. Sinigoi bo imela startno številko 54.

»Moja glavna disciplina je slalom in komaj čakam nanj. Raje imam sicer strmejše terene, kot bo tokrat, a si vseeno želim dobrega nastopa,« je na ponedeljkovi novinarski konferenci dejala Sinigoi.