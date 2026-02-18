»Za več varnosti v bližini glavne tržaške bolnišnice«

Tržaška občinska svetnica Demokratske stranke Valentina Repini je vložila pobudo za izboljšanje varnosti prehodov za pešce v okolici tržaške bolnišnice. Problematična se ji zdi zlasti prometna ureditev na Trgu Ospitale pred glavnim vhodom. Odzvala se je na konkretne zahteve prebivalcev in trgovcev, ki so začeli zbirati podpise, da bi spodbudili odločen ukrep Občine Trst. Njen predlog so podprli tudi svetniki DS Štefan Čok, Rosanna Pucci in Luca Salvati.

Na omenjenem trgu (pravzaprav je ta danes bolj podoben široki in prometni ulici) stoji glavna mestna bolnišnica, kamor vsak dan zahaja veliko pacientov, starejših oseb, ranljivih skupin, svojcev, zdravstvenega osebja ter intervencijskih vozil. »V takšnem okolju,« poudarja slovenska mestna svetnica, »morajo biti varnostni standardi nadpovprečni. Dolžnost občine je, da zagotovi varno prečkanje ceste vsem, še posebej najbolj ranljivim. Ne smemo čakati na nesrečo, da bi ukrepali.«

Prometa tu ne ureja noben semafor, prehodi za pešce so postavljeni v bližini križišč oziroma na točkah, kjer je vidljivost omejena. Nujnost ukrepanja po mnenju Repini potrjujejo tudi podatki o prometnih nesrečah: leta 2025 je bilo v Trstu zabeleženih nekaj manj kot dva tisoč (1962) nesreč, povprečno 5,37 na dan. Sedem nesreč se je končalo s smrtnim izidom, 890 je bilo poškodovanih oseb. Tudi leta 2024 je bilo v Trstu približno pet nesreč dnevno, pri čemer je bil v četrtini primerov udeležen pešec.