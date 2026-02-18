Pri izvozu za Bertoke povzročil verižno trčenje

Danes dopoldne je približno ob 11. uri pred izvozom za Bertoke prišlo do verižnega trčenja treh avtomobilov. Koprski policisti so ugotovili, da jo je povzročil 40-letni voznik iz Kopra, ki je po glavni cesti peljal po levem prometnem pasu proti Ljubljani in ni upošteval navodil zaradi tamkajšnjih vzdrževalnih del. Pred zaporo so postavili prometno signalizacijo z omejitvijo hitrosti in obvestilno tablo za dela na cesti. Povzročitelj pa se ni ustavil in je trčil v stoječe vozilo pred seboj. Tega je po trčenju odbilo naprej, kjer je trčil v vozilo pred seboj.

V nesreči se je povzročitelj huje poškodoval in zlomil roko, lažje sta se poškodovala tudi dva otroka v njegovem vozilu, stara 8 in 6 let. V drugem vozilu sta se poškodovala 60-letni voznik iz okolice Kopra in pet let mlajša sopotnica. Tretje vozilo je upravljal 42-letni voznik iz Hrvatinov, ki se ni poškodoval. Pri povzročitelju je bil hitri test pozitiven na prepovedane droge, odrejen je bil strokovni pregled.

Policisti so pol ure po dogodku začeli s spuščanjem ujetih vozil v zastoju in z urejanjem prometa. Ob 12.30 so sprostili promet po enem pasu proti Ljubljani.