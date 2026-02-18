Italija do brona še v ekipnem smučarskem teku

Italija se lahko ponaša z novo bronasto kolajno. Danes dopoldne sta jo v ekipnem sprintu v prostem koraku osvojila smučarska tekača Elia Barp in Federico Pellegrino. S časom 18:28,9 sta sicer slavila Norvežana Einar Hedegart in Johannes Klaebo, ki je tako dosegel skupno deseto zlato olimpijsko kolajno in peto na olimpijskih igrah Milan Cortina 2026.

Klaebo je zdaj na drugem mestu večne olimpijske lestvice, upoštevajoč tudi poletne igre. Rekorder je ameriški plavalec Michael Phelps, ki je med letoma 2004 in 2016 osvojil 23 zlatih olimpijskih odličij. Italijana sta za norveškim parom zaostala za 3,3 sekunde. Američana Ben Ogden in Gus Schumacher, sicer najhitrejša v kvalifikacijah, sta se morala zadovoljiti z drugim mestom (-1,4 sekunde).