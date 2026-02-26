Kontovel v gosteh le ugnal nižje postavljeno Bisiaco

Bisiaca – Kontovel 66:73 (12:21, 42:33, 50:50)

Kontovel: Terčon 7 (3:5, 2:8, 0:1), Glavina 0 (-, -, -), Bellettini 2 (-, 1:6, -), Bufon 0 (-, -, -), Mattiassich 7 (-, 2:4, 1:3), S. Regent 0 (-, -, -), De Petris 14 (4:4, 5:9, -), Vecchiet 2 (-, 1:2, 0:3), Daneu 16 (3:4, 5:9, 1:3), Škerl 25 (7:10, 6:9, 2:5). Trener: Peric.

V vnaprej odigrani tekmi ppredpredzadnjega kroga deželne divizije 1 so Kontovelovi košarkarji v gosteh premagali nižje postavljeno Bisiaco. Končni izid dvoboja v Štarancanu je bil 66:73. Kontovel se je z ekipo, ki zaseda predzadnje mesto na lestvici skupine A, spopadel v močno okrnejni postavi. Gostje so tekmo začeli zelo nerazpoloženo. Predvsem v obrambi, ki velja za glavno Kontovelovo orožje, so varovanci trenerja Francesca Perica delovali nezbrano. Skromna Bisiaca je tako v prvem polčasu dosegla kar 42 točk. V tretji četrtini je Kontovel uspel izničiti zaostanek, v zadnji pa so Škerl (25 točk) in soigralci prevzeli pobudo in vendarle prišli do zmage, že 16. v tej sezoni. Kontovel na lestvici ostaja tretji za vodilnim dvojcem, ki ga sestavljata miljska Venezia Giulia in Ronchi.