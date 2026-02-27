»A2-liga bo veliko bolj zahtevna«

Pri športnem krožku Kras iz Zgonika bodo imeli v prihodnji sezoni kar dve ekipi v namiznoteniški državni A2-ligi, žensko in po novem tudi moško, ki si je napredovanje izborila konec tedna, ko je v gosteh premagala Sarmeolo.

»Na napredovanje v moško državno A2-ligo smo letos resno računali. Pravzaprav smo ta podvig načrtovali že pred dvema sezonama, a dosegli smo ga šele letos. Pred dvema letoma je z nami igral še Francesco Trevisan, ki se je nato preselil v Terni. Lani je bila Vicenza res pretrd oreh. V letošnji sezoni so fantje še dodatno napredovali in v veliko pomoč sta nama bila rojaka iz Slovenije Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik, ki sta bila prava dodana vrednost za našo ekipo. Poleg njiju sta izjemno sezono odigrala tudi Erik Paulina in Iacopo Endrizzi. Prvenstvo je vsekakor zahtevno. Na ta uspeh smo zelo ponosni,« je celotno ekipo, ki jo vodi trener Saš Lasan, pohvalila športni vodja Sonja Milič, ki je še dodala: »Po napredovanju sem se prenaglila in vam v izjavi povedala, da smo prvič napredovali v A2-ligo. A podatek je zgrešen. Kras je imel moško ekipo v A2-ligi tudi v sezoni 1993-94. Takrat so ekipo sestavljali Igor Milič, Marjan Milič, Peter Santini, Tržačan Cristian Mersi in Roman Pleše, doma iz Zagreba.«

Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik, ki igrata tudi v prvi slovenski namiznoteniški ligi s klubom NTK Savinja (lani so bili državni prvaki), bi prav gotovo prišla v poštev tudi za prihodnjo sezono v višji in bolj zahtevni ligi. »Nekako smo se z njima že domenila in sta bila za,« je namignila Miličeva, ki je takole ocenila moško A2-ligo: »V drugi ligi lahko igrata dva tujca, kar pomeni, da je prvenstvo kar kakovostno in naporno. Tudi finančno bo A2-liga veliko bolj zahtevna. Prvenstvo je razdeljeno v dve skupini, kar pomeni, da so gostovanja daljša. Igrali bomo v Piemontu, Toskani in verjetno tudi na Sardiniji.«