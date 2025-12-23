Danes v prilogi Šport plus

V današnjem (23. december) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati osmo številko nove športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjim odbojkarjem Matevžem Peterlinom), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (nogometaša Alexandra Clementinija). Tokrat bo v ospredju Caterina Sinigoi v pričakovanju Semmeringa, pri košarki kriza Bora, odbojki predstavitev SloVolleyja, nogometu pa uspeha Sovodenj in Zarje.