V današnjem (17. november) Primorskem dnevniku lahko berete novo številko priloge Šport plus.

Pri košarki smo tokrat intervjuvali Jadranovega košarkarja Marka Milisavljevića, pri nogometu smo postavili v ospredje nedeljske izide in intervju s Thomasom Bregantijem, pri odbojki pa pogovor s trenerko Zaleta po novem porazu. Na osmih straneh priloge boste seveda lahko brali tudi o mednarodnih dogodkih konca tedna.

Za tedenski komentar v rubriki Bridge & Roll še naprej skrbi športni komentator Sergio Tavčar. Intervjuje s športniki letos opravlja Goran Čuk, ki se je tokrat pogovoril z jahačico Irino Počkar, Tadeja Gergolet pa skrbi za višješolske portrete (tokrat je predstavila košarkarja Marka Škerka). Tudi v letošnji sezoni Peter Verč ureja rubriko Ta je dobra.