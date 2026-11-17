Po sedmi zaporedni zmagi, po kateri je Jadran Motomarine prevzel prvo mesto na lestvici skupine B meddeželne B-lige, smo se pogovorili z že dolgoletnim nosilcem igre Markom Milisavljevićem.

Katera je skrivnost letošnjega Jadrana, ki je po osmih krogih še neporažen?

Glavni razlog, da smo v letošnji sezoni tako dobri, je ta, da imamo že drugo sezono zapored istega trenerja. Lani nas je Matija Jogan spoznal, letos pa je lahko nadaljeval po začrtani poti. Tudi jedro ekipe je ostalo nespremenjeno, tako da je vse veliko lažje. In rezultati to potrjujejo.

Letos igrate zelo dobro, predvsem pa ste konstantni. Za tri točke mečete skoraj s 60-odstotno natančnostjo, kar je nekaj izrednega. Kako se znajdete v Joganovem sistemu igre?

Letos čutim, da mi gre vse dobro od rok. Lani sem imel kar nekaj težav, da sem dobil svojo vlogo, povrh tega pa mi je poškodba kar precej nagajala. Šele ob koncu sezone sem začel igrati bolje, letos pa le nadaljujem po tej poti. Zdaj nimam več težav z iskanjem svojega pravega mesta na igrišču, na kar je pozitivno vplival prihod Aca Mandića.

Ste pred začetkom sezone sploh pričakovali, da boste po osmih krogih na vrhu lestvice?

Absolutno ne. Sploh ker spored prvih krogov ni bil enostaven z derbijema proti Falconstarju takoj na začetku in nato proti Dinamu v gosteh v Gorici.

Po treh težkih sezonah ste letos končno med protagonisti meddeželne B-lige. Kako to vpliva na moralo v ekipi?

Biti v tem položaju je zelo prijetno, pri vsakdanjem delu na igrišču pa ni bistvenih razlik. Vemo, da moramo trdo delati in si med seboj pomagati, ko nastopijo težave. Čeprav smo na vrhu lestvice, ostajamo z nogami trdno na tleh. Seveda pogled na lestvico pomaga in nam vliva dodatne samozavesti. Recimo, da je pri vrhu zrak bolj svež.