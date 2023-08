Daniel Skerl najboljši v Romuniji

Openski kolesar Daniel Skerl, član ekipe CTF Victorius, je na dirki Tour of Szeklerland v Romuniji osvojil prvo etapo. Za 20-letnega kolesarja je to že druga etapna zmaga na mednarodni dirki, potem ko je bil najboljši tudi na 2. etapi dirke po Alzaciji konec julija. Tudi v Romuniji je vso konkurenco ugnal v ciljnem sprintu po 115 kilometrski etapi, ki se je začela v kraju Sfântu Gheorghe in zaključila v kraju Miercurea Ciuc na srednjevzhodnem delu države. Spet je dokazal, da sodi med najobetavnejše mlade sprineterje v Evropi. Z zmago je prevzel tudi skupno vodstvo na dirki. Za CTF Victorius je včerajšnja že druga etapna zmaga v Romuniji, potem ko je sredin prolog osvojil Marco Andreaus.

Dirka Tour of Szeklerland se bo zaključila v soboto.