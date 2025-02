Daniel Skerl sedmi v času zmagovalca

Današnjo šesto etapo kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih je osvojil Belgijec Tim Merlier. V sprinterskem zaključku se je openski kolesar Daniel Skerl (Bahrain Victorius), ki letos prvič tekmuje med profesionalci, uvrstil na odlično sedmo mesto v času zmagovalca, kar je njegov najboljši rezultat med profesionalci, pri čemer je tudi osvojil šest točk UCI. Drugo mesto je v sprintu pripadlo Belgijcu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Deceuninck), tretje pa Italijanu Jonathanu Milanu (Lidl-Trek).

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Prvi je ostal slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), ki ima še naprej 21 sekund naskoka pred Britancem Joshuo Tarlingom (Ineos Grenadiers) in 27 pred Špancem Ivanom Romom (Movistar).

Luka Mezgec (Jayco AlUla) je po padcu kapetana ekipe, Nizozemca Dylana Groenewegna, in posledičnem odstopu tokrat v sprintu pomagal Nemcu Maxu Walscheidu. Ta je zasedel četrto mesto. Mezgec je bil 90. v času zmagovalca.

Tretji slovenski predstavnik na dirki Domen Novak pa je bil v službi svojega kapetana Pogačarja, ciljno črto pa je z dvema minutama zaostanka prečkal kot 122.