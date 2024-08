De Gennaro olimpijski prvak, Kauzer obstal v polfinalu

Italijanski kajakaš Giovanni de Gennaro je novi olimpijski prvak v kajaku. V polfinalu se je uvrstil na osmo mesto, v finalu pa je ugnal vso konkurenco. Na drugo mesto se je uvrstil Francoz Titouan Castryck, na tretje pa Španec Pau Echaniz.

Slovenski kajakaš Peter Kauzer je razočarano obstal v polfinalu, potem ko mu je sodnik dosodil 50 kazenskih sekund, s katerimi ni imel nobene možnosti, da bi se uvrstil v finale. Sodniki pa se z njim niso hoteli pogovarjati in pojasniti, kaj je storil narobe.

»Sramota je, da sem del takega športa v takih položajih. Očitno, če iskreno in na glas poveš, da je sojenje včasih nepravično in da se reči dajo izboljšati, te to na koncu tepe po glavi,« je bil ob koncu kritičen Kauzer, ki je srebrno olimpijsko kolajno osvojil v Riu leta 2016.