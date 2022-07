Dekleti merili moči na srednjeevropski ravni

V Portorožu in Kopru je v začetku julija steklo srednjeevropsko prvenstvo (Mevza) v odbojki na mivki do 16 in do 18 let, na katerem je nastopilo 46 ekip iz osmih držav. Med dvanajstimi nastopajočimi ženskimi dvojicami U18 sta nastopili tudi odbojkarici iz naše dežele, ki sta priložnostno zastopali Italijo. Pod vodstvom trenerja Nichoalasa Privileggija sta v mednarodni konkurenci prvič tekmovali odbojkarica Zaleta Dea Surian in članica ekipe iz Štarancana Linda Mucelli, ki ob dvoranski odbojki v letošnjem poletju tudi prvič redno trenirata na mivki pri klubu Beach valley. V konkurenci dvojic iz Slovenije, Avstrije, Izraela, Madžarske, Češke in Hrvaške sta dekleti zasedli solidno 9. mesto, spodletela pa jim je tudi nekoliko višja uvrstitev. Na tekmi za 9. mesto sta slavili proti Izraelkama Gonzales/Tal, prvi dve mesti sta pripadli slovenskima dvojicama Posedel/Kalar in Jurič/Pangerc. Na turnirju sta nastopili po povabilu (wild card), italijanske barve pa sta branili po zeleni luči italijanske odbojkarske zveze Fipav.

Prvič sta dekleti skupaj igrali na mivki že lani, ko sta zastopali izbrano vrsto Trst-Gorica na turnirju pokrajin v kategoriji do 16 let. Surian, korektorica, je v minuli sezoni igrala pri Zaletu v 1. diviziji, U18 in U16, Mucelli, blokerka, pa pri Staranzanu, s katerim je iz 1. divizije napredovala v D-ligo, uspešno pa je igrala tudi U18.