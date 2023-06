Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem prvaki v ligi NBA

Košarkarji Denver Nuggets so prvič v zgodovini osvojili naslov prvaka severnoameriške lige NBA. Na krilih Srba Nikole Jokića, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca (MVP) končnice, so na peti tekmi dvoboja proti Miami Heat zmagali s 94:89. S tem so boj na štiri zmage dobili s 4:1.

Jokić je bil z 28 točkami in s 16 skoki spet najboljši košarkar tekme.»To je bil velik trud celotne ekipe,» je po naslovu dejal Jokić: »Toliko dejavnikov je. Preprosto srečen sem. Dobro je. Delo je opravljeno, zdaj lahko gremo domov.«