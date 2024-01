Derbi Bregu, Jadran, Kontovel in Dom KO

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Basket Iseo – Jadran Gostol 88:76 (21:18, 41:32, 59:54)

Jadran: Ignjatović 0, Batich 7 (2:4, 1:2, 1:1), Ban 16 (8:8, 4:8, 0:2), Demarchi 10 (4:6, 0:2, 2:5), De Petris 11 (3:4, 4:7, -), Jakin 0, Malalan 2 (2:2, 0:2, -), Pregarc 0 (-, 0:1, -), Bianchini 2 (-, 1:2, -), Milisavljevic 18 (-, 6:7, 2:9), Radja 10 (1:1, 3:6, 1:1). Trener: Pozzecco.

Po današnjem porazu v Iseu bodo jadranovci skoraj gotovo igrali v skupini za obstanek. Tekma je bila vseskozi izenačena, saj so le nekaj minut pred koncem srečanja gostje zaostajali le za točko (65:66). V 38. minuti so bili jadranovci še v igri (73:79), v končnici pa so spet popustili, tako da so se zmage veselili domači košarkarji. Jadranovci bodo v prihodnjem krogu igrali čez en teden doma na Čarboli proti Montebelluni.

C-LIGA

Kontovel – San Daniele 55:70 (16:23, 29:40, 40:52)

Kontovel: Terčon 0 (-, 0:1, -), N. Daneu 1 (1:2, -, -), Kralj nv, Cicogna nv, Škerl nv, Pro 11 (3:6, 4:10, 0:1), Mattiassich 9 (1:2, 1:3, 2:5), S. Regent 1 (1:2, -, 0:3), Persi 4 (-, 2:9, -), G. Regent 2 (-, 1:2, -), A. Daneu 18 (3:4, 6:10, 1:4), Scocchi 9 (3:4, 3:5, 0:6). Trener: Peric.

Košarkarji Kontovela so na Opčinah utrpeli že deveti zaporedni poraz. Tokrat so izgubili proti San Danieleju, ki je vodil od samega začetka srečanja. Kontovelci so v drugem polčasu reagirali, a v najboljšem primeru so se približali na zaostanek devetih točk. Igrali pa so preveč živčno.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Alba Cormons – Dom 68:54 (22:13, 37:24, 56:364)

Dom: Abrami 17 ( 3: 5, 7:9, 0:3), Demartin nv, M. Zavadlav 9 (2:2, 2:3, 1:4), G. Zavadlav 9 (-, 3:7, 1:3), Devetta 8 (1: 2, 2:8 1:3), G. Devetak 2 (0:2, 1:3, 0:1), D’Amelio 9 (2:2, 2:5, 1:6), Salvo 0, Menis nv. Trener: Graziani.

Košarkarji Doma so se iz Krmina vrnili praznih rok. Tokrat so igrali slabše kot v prejšnjih dveh krogih. Preveč mehak pristop k tekmi je dovolil Albi, da se je razigrala v napadu in si pridobila varno koš razliko, ki jo je mirno obdržala do konca tekme.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Sokol Franco – Breg SV Impianti 51:55 (12:17, 23:27, 42:43)

Sokol Franco: Furlan, E. Malalan 9, Ušaj n.v., Terčon 4, M. Malalan 2, Lopreiato, Albanese, Perčič 1, Pegan n.v., Mandić, Gutty 19, Sossi 16. Tri točke: Gutty 4, Sossi 1

Breg SV Impianti: Maurel, Devcich, Nadlišek, Smotlak, Celin, Filipac, Coretti, Terčon, Fonda, Gregori, Mucci. Trener: Oberdan.