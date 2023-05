Dirka Formule 1 v Imoli odpovedana zaradi slabega vremena

Dirka svetovnega prvenstva formule 1 v Imoli konec tedna je zaradi slabega vremena odpovedana, je vodstvo F1 sporočilo na svoji spletni strani, na kateri so fotografije z obilico vode na in ob stezi. Dodali so, da so se za ta korak odločili zaradi varnosti navijačev, moštev in organizatorjev samih, pa tudi zaradi prebivalcev regije.

Italijanski deželi Emilija - Romanja in Marke že nekaj dni pestijo huda neurja in poplave. Po obilnem deževju so poplave v Italiji zahtevale že več smrtnih žrtev, veliko ljudi tudi pogrešajo. Doslej so iz prizadetih območij evakuirali že najmanj 5000 ljudi.

V F1 so zapisali, da izrekajo dobre želje prebivalcem in skupnostim v regiji, ki so jo prizadele izredne razmere zaradi slabega vremena in poplav. Prav tako pa izrekajo pohvale vsem, ki prebivalcem pomagajo v teh težkih trenutkih.

Odločitev o odpovedi dirke so sprejeli po posvetovanju med formulo 1, Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia), italijanskimi organizatorji tekmovanja in tamkajšnjo zvezo, pristojnimi italijanskimi ministrstvi in vodstvi regije ter mesta Imole.